Gf Vip 7: Una Ricca Ereditiera Nel Cast! (Di mercoledì 13 luglio 2022) Mancano ancora due mesi all’inizio della settima edizione del Gf Vip e in rete, non si fa altro che parlare dei nuovi Vipponi. Ebbene, il nostro Alfonso lascia qua e là degli indizi per farci capire chi siano i nuovi concorrenti e l’ultimo sembra portare alla sorella di una nota cantante e Ereditiera italiana. Di chi si tratta? Ecco tutto gli aggiornamenti! La sorella di Elettra Lamborghini al Gf Vip 7? Alfonso Signorini in questi ultimi giorni, si sta divertendo parecchio nel mettere in giro indizi per farci capire chi saranno i nuovi concorrenti del Gf Vip 7. Ebbene, l’ultimo indizio apparso sui social, aveva fatto pensare che fosse Andrea Iannone uno dei nuovi Vipponi. Tutto perché nell’indizio, si parlava di motori. Più precisamente, il nostro Alfonso aveva scritto: “Per una vita a tutto gas“, a corredo di uno scatto che ritraeva un anello dal colore blu. Subito ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 13 luglio 2022) Mancano ancora due mesi all’inizio della settima edizione del Gf Vip e in rete, non si fa altro che parlare dei nuovi Vipponi. Ebbene, il nostro Alfonso lascia qua e là degli indizi per farci capire chi siano i nuovi concorrenti e l’ultimo sembra portare alla sorella di una nota cantante eitaliana. Di chi si tratta? Ecco tutto gli aggiornamenti! La sorella di Elettra Lamborghini al Gf Vip 7? Alfonso Signorini in questi ultimi giorni, si sta divertendo parecchio nel mettere in giro indizi per farci capire chi saranno i nuovi concorrenti del Gf Vip 7. Ebbene, l’ultimo indizio apparso sui social, aveva fatto pensare che fosse Andrea Iannone uno dei nuovi Vipponi. Tutto perché nell’indizio, si parlava di motori. Più precisamente, il nostro Alfonso aveva scritto: “Per una vita a tutto gas“, a corredo di uno scatto che ritraeva un anello dal colore blu. Subito ...

Pubblicità

Filomen83869405 : RT @Basini__laura: 'Sono molto più risoluta, all’ingresso del Gf Vip ero un po’ confusa, ora sono più matura. Ho messo le basi del mio futu… - MeineMiry : RT @wushurabbit: L'ufficio marketing della farmaceutica ha arruolato capi di Stato, vip e tutti i media. Una cosa così pervasiva non si era… - marcocorrias1 : RT @Apndp: Vanno a mangiare nei 'ristoranti dei vip'(espressione trucida per una scelta trucida)e poi-frignando-postano i conti salati che… - RaffaellaPiazz3 : RT @Basini__laura: 'Sono molto più risoluta, all’ingresso del Gf Vip ero un po’ confusa, ora sono più matura. Ho messo le basi del mio futu… - SamaRosa70 : RT @wushurabbit: L'ufficio marketing della farmaceutica ha arruolato capi di Stato, vip e tutti i media. Una cosa così pervasiva non si era… -