Germania, due ristoratori italiani morti a Stoccarda: trovate ferite da taglio sui corpi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Germania, due ristoratori italiani morti a Stoccarda: i giornali locali riportano la notizia dei due uomini ritrovati sena vita e in una pozza si sangue nel proprio ristorante. Sull’accaduto sta indagando la polizia per cecare di dare una spiegazione a ciò che è accaduto. Germania, due ristoratori italiani morti a Stoccarda Germania, due ristoratori italiani sono stati trovati senza vita in una stanza nel seminterrato del ristorante ‘Valle’ a Stoccarda. La notizia è stata riportata nella giornata di martedì 12 luglio, da diversi giornali tedeschi che hanno pubblicato la foto di Gianni V. e Rosario L. sulle prime pagine. Gianni era il fondatore del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 13 luglio 2022), due: i giornali locali riportano la notizia dei due uomini ritrovati sena vita e in una pozza si sangue nel proprio ristorante. Sull’accaduto sta indagando la polizia per cecare di dare una spiegazione a ciò che è accaduto., due, duesono stati trovati senza vita in una stanza nel seminterrato del ristorante ‘Valle’ a. La notizia è stata riportata nella giornata di martedì 12 luglio, da diversi giornali tedeschi che hanno pubblicato la foto di Gianni V. e Rosario L. sulle prime pagine. Gianni era il fondatore del ...

