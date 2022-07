Flash – I M5s non voteranno la fiducia al governo, secondo voci molto affidabili (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si va verso la crisi, secondo fonti molto vicine ai vertici del Movimento 5 stelle raccolte da Open. L’orientamento nettamente prevalente tra i senatori, ma anche dentro il Consiglio Nazionale, sarebbe favorevole all’uscita dall’aula di Palazzo Madama al momento del voto. Un riscontro al riguardo viene anche da un’osservatrice sempre molto informata sul M5s, Ileana Sciarra che lo scrive sulla Adnkronos. Immagine di copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI su Open Leggi anche: Crisi di governo, il primo commento è di Meloni: «Ora basta, pietà. Tutti a casa: elezioni subito!» Anche Letta avverte Conte: «Se il M5s lascia il governo si torna subito al voto» – Il video M5s, prevale la linea dura: verso l’uscita dall’aula del Senato al momento della fiducia Draghi alla stampa estera: ... Leggi su open.online (Di mercoledì 13 luglio 2022) Si va verso la crisi,fontivicine ai vertici del Movimento 5 stelle raccolte da Open. L’orientamento nettamente prevalente tra i senatori, ma anche dentro il Consiglio Nazionale, sarebbe favorevole all’uscita dall’aula di Palazzo Madama al momento del voto. Un riscontro al riguardo viene anche da un’osservatrice sempreinformata sul M5s, Ileana Sciarra che lo scrive sulla Adnkronos. Immagine di copertina: ANSA/FABIO FRUSTACI su Open Leggi anche: Crisi di, il primo commento è di Meloni: «Ora basta, pietà. Tutti a casa: elezioni subito!» Anche Letta avverte Conte: «Se il M5s lascia ilsi torna subito al voto» – Il video M5s, prevale la linea dura: verso l’uscita dall’aula del Senato al momento dellaDraghi alla stampa estera: ...

