"Dove è scappata": Ilary Blasi, scelta drastica un minuto dopo la rottura: schiaffo a Totti (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sembra che adesso Ilary Blasi, travolta dalla bufera mediatica della separazione, sia volata lontano dall'Italia. Esattamente, da rumors, sarebbe in Tanzania con i figli e la sorella Silvia. Sole, mare, relax. E, soprattutto, lontano dal frastuono della città. Lontano da Roma, teatro della separazione da Totti. La notizia arriva da fonti vicine alla coppia che ieri ha ufficializzato la separazione. Definitivamente. A quanto pare, però, entrambi non vogliono parlare. Silenzio assoluto. Ed è atteso da tutti il nuovo numero di Chi, in edicola da domani, che racconta con un servizio fotografico la notte che l'ex capitano della Roma ha trascorso con Noemi. Ma il quotidiano diretto da Signorini parla anche di uno scambio di messaggi sospetto che Totti avrebbe scoperto. Non si sa di chi possa trattarsi, ma pare che ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sembra che adesso, travolta dalla bufera mediatica della separazione, sia volata lontano dall'Italia. Esattamente, da rumors, sarebbe in Tanzania con i figli e la sorella Silvia. Sole, mare, relax. E, soprattutto, lontano dal frastuono della città. Lontano da Roma, teatro della separazione da. La notizia arriva da fonti vicine alla coppia che ieri ha ufficializzato la separazione. Definitivamente. A quanto pare, però, entrambi non vogliono parlare. Silenzio assoluto. Ed è atteso da tutti il nuovo numero di Chi, in edicola da domani, che racconta con un servizio fotografico la notte che l'ex capitano della Roma ha trascorso con Noemi. Ma il quotidiano diretto da Signorini parla anche di uno scambio di messaggi sospetto cheavrebbe scoperto. Non si sa di chi possa trattarsi, ma pare che ...

