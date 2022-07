Covid, De Luca: “Chi viene in Campania deve mettere la mascherina” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Chi viene in Campania deve mettersi la mascherina al chiuso e all’aperto. Qui dobbiamo essere più prudenti che in altre parti d’Italia, altrimenti a settembre avremo dei problemi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, al termine del suo intervento alla presentazione dell’hub multimodale realizzato dal Gruppo Fs italiane a Napoli Centrale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Chiinmettersi laal chiuso e all’aperto. Qui dobbiamo essere più prudenti che in altre parti d’Italia, altrimenti a settembre avremo dei problemi”. Lo ha detto il presidente della Regione, Vincenzo De, al termine del suo intervento alla presentazione dell’hub multimodale realizzato dal Gruppo Fs italiane a Napoli Centrale. L'articolo proda Anteprima24.it.

