Clima | facciamo come la Germania | anche qui serve un abbonamento low-cost per treni e bus

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Ci sono modi intelligenti per coniugare la necessaria transizione ecologica con le necessità delle famiglie alle prese con inflazione e caro-benzina. Non sono il ritorno al carbone o la sciagurata decisione dell’Ue di considerare gas e nuclearefonti rinnovabili la soluzione al problema. Si deve e si può fare altro. In, ad esempio, sta riscuotendo un grande successo l’mensile speciale delo di soli nove euro che consente di viaggiare, senza limiti, su autobus, tramvie, metropolitane e ferrovie, a livello urbano e regionale. Ad appena un mese dal lancio, sono già stati venduti 21 milioni nuovi abbonamenti, a cui vanno sommati gli abbonamenti già in essere, convertiti automaticamente nella nuova formula, per cui si stimano complessivamente oltre 30 milioni di persone che scelgono il ...