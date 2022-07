Che succede se ti cade il cellulare in acqua, ecco cosa fare immediatamente (Di mercoledì 13 luglio 2022) Uno dei pericoli principali per il nostro cellulare quando ci troviamo in mare, in piscina o in casa è l’acqua poiché, a contatto con il nostro dispositivo elettronico, può smettere di funzionare o abbandonarci in maniera definitiva. Molto spesso se un cellulare, un computer o un tablet cade in acqua, le probabilità che venga irrimediabilmente L'articolo proviene da Chesuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 13 luglio 2022) Uno dei pericoli principali per il nostroquando ci troviamo in mare, in piscina o in casa è l’poiché, a contatto con il nostro dispositivo elettronico, può smettere di funzionare o abbandonarci in maniera definitiva. Molto spesso se un, un computer o un tabletin, le probabilità che venga irrimediabilmente L'articolo proviene da Che.it.

Pubblicità

MCampomenosi : Nel frattempo in #Cina succede anche questo: banche con problemi di liquidità e migliaia di persone in strada che n… - lucianonobili : 'Quelli che mi vogliono fuori dalla politica non si scandalizzano perché parlo all'estero, si arrabbiano perché par… - louisloves_28 : @tomlinsonxstar amore che succede? - Camilla31281064 : @discepolo_delGF A me non piace molto la Ferragni ma concordo pienamente sulla stories che ha fatto lei. Magari tra… - FabioCarraro10 : Succede che a #verona domenica torna il #pride e succede che per la prima volta nella storia il sindaco partecipa… -