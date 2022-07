Calo della natalità. La situazione in Italia tra culle vuote e case di riposo piene (Di mercoledì 13 luglio 2022) In Italia si fanno pochi figli. Quante volte abbiamo letto o sentito questa frase? Da anni infatti il nostro Paese, se non fosse per gli immigrati, sarebbe in pieno default demografico, con pochissime nascite ed un progressivo invecchiamento della popolazione. Insomma, culle vuote, case di riposo piene. In Italia fare i figli è diventato un lussoFare figli: un lusso per pochi Quello che si dice meno è che oggi, in Italia, fare figli, per molti è diventato un lusso. Qualcosa che non ci si può (più) permettere. Perché con l’aumento delle spese, a fronte di una stagnazione dei redditi e dei salari, il rischio povertà se non indigenza è dietro l’angolo. Da questo punto di vista l’evidenza dei numeri è lampante. Secondo Istat, nel 2021, ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 13 luglio 2022) Insi fanno pochi figli. Quante volte abbiamo letto o sentito questa frase? Da anni infatti il nostro Paese, se non fosse per gli immigrati, sarebbe in pieno default demografico, con pochissime nascite ed un progressivo invecchiamentopopolazione. Insomma,di. Infare i figli è diventato un lussoFare figli: un lusso per pochi Quello che si dice meno è che oggi, in, fare figli, per molti è diventato un lusso. Qualcosa che non ci si può (più) permettere. Perché con l’aumento delle spese, a fronte di una stagnazione dei redditi e dei salari, il rischio povertà se non indigenza è dietro l’angolo. Da questo punto di vista l’evidenza dei numeri è lampante. Secondo Istat, nel 2021, ...

