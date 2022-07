Bernardeschi esce dal silenzio | “Non ho firmato con nessuno Sarò io a comunicarlo”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) L’ex calciatore della Juventus e della Nazionale Italiana, Federico, ha deciso di rompere ilin merito al suo futuro. Sui suoi canali social ha infatti voluto far chiarezza, con poche e semplici parole, ma che raccontano di tutto il suo “fastidio” in merito a le tante voci di mercato che lo circondano: “Al momento non hocon nessun club. Quando lo farò,io stesso a. Grazie”, il messaggio di. SportFace.

