Bandecchi AP | “la Politica non è ricerca di consenso | ma di soluzioni”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) (Roma, 13/7/22) - Roma, 13 luglio 2022. “In Italia i partiti, per prendere voti, hanno creato una contrapposizione fra i poveri, i disoccupati e le imprese. C'è chi dice di fare politiche per i poveri, in contrapposizione alle imprese, c'è chi dice il contrario. Ed è l'errore più grande che si possa fare. Un errore che provoca danni ai poveri, ai disoccupati, alle imprese, alla tenuta sociale ed all'intero Paese.” Inizia così la lettera aperta di Stefano, nominato lo scorso 15 giugno Coordinatore Nazionale di Alternativa Popolare dal Presidente Alli. Lavoratori vs Aziende. “Si deve fare avendo il coraggio di abbandonare lo schema lavoratori contro aziende e viceversa. I posti di lavoro nascono dalle e nelle imprese, nelle aziende, dagli imprenditori e dai liberi professionisti. Se questi hanno le condizioni economiche e le sicurezze per crescere, cresce ...

