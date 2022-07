Austerity e ipotesi coprifuoco | i commercianti non ci stanno - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

Nazione_Arezzo : Austerity e ipotesi coprifuoco, i commercianti non ci stanno -

...sul piano diche il Governo dovrebbe varare in caso di gravi carenze energetiche, dovute al blocco del gas dalla Russia " dice Franco Marinoni direttore Confcommercio Toscana - L'di ...Il timore è che la spirale dell'porti a decisioni radicali come la chiusura anticipata di ... Intanto anche sugli eventuali controlli si stanno approntando delle: quanto alla riduzione ...Arezzo, 13 luglio 2022 - Dopo il lockdown ecco il coprifuoco. Ci risiamo. Si chiama austerity, si legge piano d’emergenza con interventi su riscaldamento, aria condizionata e illuminazione, ma potrebb ...Marinoni netto sulle ipotesi di austerity sull’energia: "Sono altre le soluzioni" Vestri (ristoratori): "Se venisse deciso apriremo prima, non ci ferma nessuno" ...