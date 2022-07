Ascolti Tv Analisi 12 luglio 2022 | Albanese Cortellesi in tangenziale travolgono Al Pacino Giù “Battiti” | sù Nek con lo zapping da Rai1 Parenzo e De Gregorio come Zanchini bene Coletta | male Di Bella

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 13 luglio 2022)al top: suTg1 a 3,594 milioni ed il 25,1%. Reazione a catena seconda parte a 3,273 milioni e 27,8%. Tg1 13.30 2,769 milioni e 24,33%; Tg5 ore 20.00 2,753 milioni e 18,92%. SuTechetecheTè 2,648 milioni e 16,4% Politicamente denso e quindi un po’ meno balnerare, martedì 12, con le minacce di crisi del governo by compagine Cinquestelle ancora pendenti. In prima serata le ammiraglie si sono sfidate con i film: La Canzone della vita su, stra carico di star Usa, contro un potente blockbuster all’ennesimo passaggio,un gatto in, in onda su Canale5. Su Rai2 è andata in onda la terza puntata del format Dalla strada al palco e Italia 1 ha riproposto il concerto evento puglieseLive. I talk? La7 ha ...