Andrea Soldi ucciso da un tso violento: la decisione della Cassazione per medico e vigili (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il caso di Andrea Soldi, il 45enne morto il 5 agosto del 2015 a Torino dopo un tso, arriva in Cassazione. La Suprema Corte ha confermato le condanne in appello a un anno... Leggi su europa.today (Di mercoledì 13 luglio 2022) Il caso di, il 45enne morto il 5 agosto del 2015 a Torino dopo un tso, arriva in. La Suprema Corte ha confermato le condanne in appello a un anno...

Pubblicità

Tg3web : Sit in di varie associazioni davanti alla Cassazione chiamata a pronunciarsi sul caso di Andrea Soldi, morto a Tori… - amnestyitalia : Ieri la Cassazione ha confermato le 4 condanne a 18 mesi per la morte di Andrea Soldi, deceduto a Torino il 5 agost… - Tiziana99531862 : RT @OssRepressione: Per la morte di Andrea Soldi, la Cassazione ha confermato i 18 mesi di condanna per omicidio colposo ai tre vigili e al… - infoitinterno : Morte di Andrea Soldi, la Cassazione conferma le condanne di 18 mesi allo psichiatra e ai tre vigili urbani - donnadimezzo : RT @OssRepressione: Per la morte di Andrea Soldi, la Cassazione ha confermato i 18 mesi di condanna per omicidio colposo ai tre vigili e al… -