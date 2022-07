Andrea Dovizioso si arrende: “nel 2023 non correrò” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Andrea Dovizioso non sta cercando una moto per il 2023. Lo ha confermato lo stesso pilota forlivese al sito ufficiale della MotoGP, al quale ha concesso un’intervista esclusiva. Sembra proprio che sia un annuncio di un ritiro, comprensibile visti i pochi risultati ottenuti in un’annata che definire difficile è eufemistico. Il 36enne è ventesimo nella classifica del mondiale 2022, con dieci punti appena. Il suo miglior risultato è stato un undicesimo posto, ottenuto a Portimao. Andrea Dovizioso: niente gare nel 2023? Il “Dovi” è abbastanza esplicito nel dire quali saranno le sue mosse future: “Sicuramente non correrò in MotoGP l’anno prossimo, non c’è ragione per farlo“, ha detto. “Ho sempre detto che non sarei rimasto se non fossi stato competitivo. Non ho mai ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 13 luglio 2022)non sta cercando una moto per il. Lo ha confermato lo stesso pilota forlivese al sito ufficiale della MotoGP, al quale ha concesso un’intervista esclusiva. Sembra proprio che sia un annuncio di un ritiro, comprensibile visti i pochi risultati ottenuti in un’annata che definire difficile è eufemistico. Il 36enne è ventesimo nella classifica del mondiale 2022, con dieci punti appena. Il suo miglior risultato è stato un undicesimo posto, ottenuto a Portimao.: niente gare nel? Il “Dovi” è abbastanza esplicito nel dire quali saranno le sue mosse future: “Sicuramente nonin MotoGP l’anno prossimo, non c’è ragione per farlo“, ha detto. “Ho sempre detto che non sarei rimasto se non fossi stato competitivo. Non ho mai ...

