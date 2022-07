Andrea Dovizioso, addio alla MotoGP: “Non correrò dal 2023…” (Di mercoledì 13 luglio 2022) Questa stagione è stata, e continua ad essere, molto negativa per Andrea Dovizioso. Il centauro italiano è arrivato nel tema satellite di Yamaha With U con la voglia di lasciare il segno, ma il pilota non si è mai adattato alle specifiche della moto. Il feeling non è mai nato e le prestazioni hanno fortemente risentito di questo rapporto poco idilliaco tra le parti. L’ex ducatista non si diverte più in MotoGP e correrà fino a fine anno prima di salutare la classe regina delle due ruote. Le parole di Andrea Dovizioso: addio certo alla classe regina nel 2023 (credit foto – Pagina Facebook WithU Motorsport)“Sicuramente non correrò in MotoGP nel 2023, non c’è ragione per farlo – ha puntualizzato Andrea ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 luglio 2022) Questa stagione è stata, e continua ad essere, molto negativa per. Il centauro italiano è arrivato nel tema satellite di Yamaha With U con la voglia di lasciare il segno, ma il pilota non si è mai adattato alle specifiche della moto. Il feeling non è mai nato e le prestazioni hanno fortemente risentito di questo rapporto poco idilliaco tra le parti. L’ex ducatista non si diverte più ine correrà fino a fine anno prima di salutare la classe regina delle due ruote. Le parole dicertoclasse regina nel 2023 (credit foto – Pagina Facebook WithU Motorsport)“Sicuramente noninnel 2023, non c’è ragione per farlo – ha puntualizzato...

