Amichevoli 2022 | la Roma batte il Sunderland 2-0 | a segno Afena Gyan e Zaniolo

Felix Afena-Gyan e Zaniolo decidono la prima amichevole internazionale della Roma. Dopo l'arrivo in Portogallo nel pomeriggio di ieri, i giallorossi sono scesi subito in campo contro il Sunderland, battuto per 2-0. All'Estadio Municipal de Albufeira, Mourinho lancia dal 1' i nuovi acquisti Svilar e Matic, con Shomurodov in attacco supportato da Carles Perez ed El Shaarawy. IL TABELLINO E I MARCATORI IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS Ritmi blandi nella prima metà di gara, nonostante alcuni interventi ruvidi in mezzo al campo soprattutto da parte di O'Nein: ammonito per una brutta entrata su El Shaarawy, il centrocampista inglese viene sostituito dopo un gomito troppo alto su Ibanez che stizzisce Mourinho, entrato in campo per placare gli animi. L'unica vera occasione prima del duplice fischio arriva ...

