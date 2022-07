Alex annuncia le prime date del Non siamo soli tour (Di mercoledì 13 luglio 2022) in cui il finalista di Amici proporrà i brani del suo EP di debutto e tante sorprese Alex, finalista di Amici 2021, annuncia le prime date del Non siamo soli tour. La tournée, prodotta e organizzata da Vivo Concerti e Friends & Partners, proporrà sia date estive all’aperto sia appuntamenti nei club italiani e sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani tratti dal suo primo lavoro discografico Non siamo soli. Gli show annunciati oggi si terranno sabato 3 settembre a Zafferana Etnea (CT) all’Anfiteatro Falcone Borsellino, venerdì 9 settembre a Porto Recanati (MC) all’Arena Beniamino Gigli, mercoledì 9 novembre a Roma al Largo Venue e mercoledì 23 novembre a Milano al ... Leggi su spettacolo.eu (Di mercoledì 13 luglio 2022) in cui il finalista di Amici proporrà i brani del suo EP di debutto e tante sorprese, finalista di Amici 2021,ledel Non. Lanée, prodotta e organizzata da Vivo Concerti e Friends & Partners, proporrà siaestive all’aperto sia appuntamenti nei club italiani e sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani tratti dal suo primo lavoro discografico Non. Gli showti oggi si terranno sabato 3 settembre a Zafferana Etnea (CT) all’Anfiteatro Falcone Borsellino, venerdì 9 settembre a Porto Recanati (MC) all’Arena Beniamino Gigli, mercoledì 9 novembre a Roma al Largo Venue e mercoledì 23 novembre a Milano al ...

Pubblicità

Adriana35401416 : RT @MondoTV241: Alex Wyse annuncia le prime date del 'Non siamo soli tour' #alexwyse #amici21 - Alessan67416970 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: ALEX ANNUNCIA LE PRIME DATE DEL “NON SIAMO SOLI TOUR” - Alessan67416970 : RT @SMSNEWSOFFICIAL: #ALEX ANNUNCIA LE PRIME DATE DEL “NON SIAMO SOLI TOUR” - angela_bar : RT @MondoTV241: Alex Wyse annuncia le prime date del 'Non siamo soli tour' #alexwyse #amici21 - MondoTV241 : Alex Wyse annuncia le prime date del 'Non siamo soli tour' #alexwyse #amici21 -