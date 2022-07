Un casino annunciato. Conte verso l'uscita dall'Aula sulla fiducia ma non dal governo (Di martedì 12 luglio 2022) Draghi costretto (pare) ad accettare un obbrobrio parlamentare. Non ne uscirebbe bene nemmeno lui. Comunque, non ci saranno vincitori Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 luglio 2022) Draghi costretto (pare) ad accettare un obbrobrio parlamentare. Non ne uscirebbe bene nemmeno lui. Comunque, non ci saranno vincitori

Pubblicità

Agenzia_Ansa : A Macao è in atto la peggiore ondata di Covid dall'inizio della pandemia. Oggi è stato annunciato un lockdown, che… - AlessandroVi69 : RT @HuffPostItalia: Un casino annunciato. Conte verso l'uscita dall'Aula sulla fiducia ma non dal governo - HuffPostItalia : Un casino annunciato. Conte verso l'uscita dall'Aula sulla fiducia ma non dal governo - Daniele_Turati : @francesca_turco Menomale non averlo annunciato..solo casino, ci saranno altre opportunità. - Bianca34874951 : RT @LaRagione_eu: #Covid: oggi a #Macao è stato annunciato un severo #lockdown, che prevede la chiusura, a partire da lunedì e per una sett… -