Uccise il figlio di sette anni sgozzandolo, si suicida in carcere a San Vittore (Di martedì 12 luglio 2022) La penna forse armata di rimorso, un foglio stropicciato lasciato sul tavolino della cella, un cerotto sul naso e un cappio al collo. Si è suicidato così, nel carcere milanese di San Vittore, il quarantenne... Leggi su feedpress.me (Di martedì 12 luglio 2022) La penna forse armata di rimorso, un foglio stropicciato lasciato sul tavolino della cella, un cerotto sul naso e un cappio al collo. Si èto così, nelmilanese di San, il quarantenne...

