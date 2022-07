Pubblicità

pasto_388 : RT @CalcioFinanza: Minacce al presidente del Lecce Sticchi Damiani: trovate due teste di maiale vicino alla casa e al suo studio legale htt… - diavolisempre : Teste di maiale e minacce per il presidente del Lecce - sportli26181512 : #Governance #Notizie Teste di maiale e minacce davanti alla casa del presidente del Lecce: Due teste di maiale mozz… - furgeTX : RT @CalcioFinanza: Minacce al presidente del Lecce Sticchi Damiani: trovate due teste di maiale vicino alla casa e al suo studio legale htt… - CalcioFinanza : Minacce al presidente del Lecce Sticchi Damiani: trovate due teste di maiale vicino alla casa e al suo studio legal… -

Avvertimento mafioso per il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani : duedie un bigliettino con delle minacce sono state ritrovate questa mattina una nei pressi della sua abitazione e una vicino alla sede del suo studio legale. L'avvertimento Il ritrovamento, ...LECCE - Duedie un biglietto contenente minacce: l'una nei pressi dello studio legale, l'altra vicino la sua abitazione. Inquietante risveglio per il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, di ...Come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, due teste di maiale tagliate sono state ritrovate davanti alla casa di Sticchi Damiani. Un messaggio intimidatorio su cui le autorità competenti stanno ...Avvertimento mafioso per il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani: due teste di maiale e un bigliettino con delle minacce sono state ritrovate questa mattina una nei pressi della sua abitazione ...