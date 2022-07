Taxi, protesta a Napoli: centinaia di auto occupano Piazza Plebiscito. Turisti e cittadini in coda per un bus (Di martedì 12 luglio 2022) centinaia di Taxi hanno occupato Piazza del Plebiscito a Napoli. Le auto bianche sono state parcheggiate all’interno dell’emiciclo occupando così la grande area pedonale tra il Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. E’ l’ultima forma di protesta in ordine di tempo dei tassisti napoletani, che nei giorni scorsi hanno scioperato più volte come i loro colleghi delle altre città italiane contro le misure previste dal ddl concorrenza. Lo stop dei Taxi si sta ripercuotendo pesantemente in città, con lunghe file di Turisti e residenti alla fermata dei pullman nei pressi della Stazione centrale di Piazza Garibaldi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 12 luglio 2022)dihanno occupatodel. Lebianche sono state parcheggiate all’interno dell’emiciclo occupando così la grande area pedonale tra il Palazzo Reale e la Basilica di San Francesco di Paola. E’ l’ultima forma diin ordine di tempo dei tassisti napoletani, che nei giorni scorsi hanno scioperato più volte come i loro colleghi delle altre città italiane contro le misure previste dal ddl concorrenza. Lo stop deisi sta ripercuotendo pesantemente in città, con lunghe file die residenti alla fermata dei pullman nei pressi della Stazione centrale diGaribaldi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

