Spalletti, Di Lorenzo e Rrahmani incontrano i tifosi a Dimaro (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPrimo evento azzurro in Val di Sole. Spalletti, Di Lorenzo e Rrahmani hanno incontrato i tifosi nel Centro Congressi di Folgarida rispondendo alle domande del pubblico tra entusiasmo e calore. Queste le dichiarazioni salienti della serata: Spalletti: "Il nostro modulo è il 4-3-3 ma possiamo giocare anche con il trequartista. Possiamo adottare entrambi gli schemi ma va sempre tenuto conto delle caratteristiche dei nostri calciatori" "Dalla mia squadra mi aspetto sempre ambizione e voglia di migliorare il risultato ottenuto la stagione precedente. Dovremo essere bravi a mettere le basi sin da subito per creare presupposti importanti" "L'anno scorso abbiamo ottenuto un grande traguardo, siamo tornati in Champions, abbiamo vinto partite in maniera bruillante e la squadra ...

