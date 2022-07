Sei partenza? Controlla il biglietto: rischi di restare a terra (Di martedì 12 luglio 2022) Stai per partire per le tue vacanze estive, per un viaggio di lavoro o per un altro motivo? Controlla il tuo biglietto perché potresti restare a terra: ecco che cosa succede. A volte può accadere che ci sono delle situazioni che ribaltano i nostri piani, seppur contro la nostra volontà. È proprio quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni, quando dei passeggeri che devono prendere il volo potrebbero rimanere a terra a causa di uno sciopero. Andiamo a vedere i dettagli e che cosa ci di dovrebbe aspettare da questa novità. fonte foto: AdobeStockSi prospetta un weekend abbastanza tumultuoso per coloro che devono prendere un aereo della compagnia Ryanair per via di uno sciopero nazionale dei dipendenti dell’Enav che potrebbero mettere a rischio il viaggio di ... Leggi su chenews (Di martedì 12 luglio 2022) Stai per partire per le tue vacanze estive, per un viaggio di lavoro o per un altro motivo?il tuoperché potresti: ecco che cosa succede. A volte può accadere che ci sono delle situazioni che ribaltano i nostri piani, seppur contro la nostra volontà. È proprio quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni, quando dei passeggeri che devono prendere il volo potrebbero rimanere aa causa di uno sciopero. Andiamo a vedere i dettagli e che cosa ci di dovrebbe aspettare da questa novità. fonte foto: AdobeStockSi prospetta un weekend abbastanza tumultuoso per coloro che devono prendere un aereo della compagnia Ryanair per via di uno sciopero nazionale dei dipendenti dell’Enav che potrebbero mettere ao il viaggio di ...

