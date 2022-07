Pippo Franco in ospedale | come sta l’attore e le motivazioni del ricovero

(Di martedì 12 luglio 2022) Nell’ultima ora si rincorrono notizie suldiin. I dettagli sono frammentari e per il momento pochissime fonti confermano la notizia.insta Solo pochi giorni fa sui social aveva preso piede la fake news sulla morte del comico e conduttore televisivo. Nel primo pomeriggio di oggi, martedì 12 luglio, sono invece comparse notizie che parlano di unindi. La notizia arriva da Alessandro Rosica, esperto di gossip popolare sui social, che in un post scrive: “purtroppo è stato ricoverato, in condizioni gravissime, al Gemelli di Roma, a seguito ...

Pubblicità

tvblogit : Pippo Franco ricoverato in ospedale: aggiornamenti sulle condizioni di salute - SoniaLaVera : RT @maryemanuel7532: Pippo Franco ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma, la notizia è stata poi confermata da fonte Fanpage. Rosica ha la… - occhio_notizie : L'attore simbolo del Bagaglino è stato ricoverato con urgenza al Gemelli di Roma - earlyonemornin : @Ilona_ple Io ho Pippo Franco ?? - SoniaLaVera : RT @Investigsocial: Fonte esclusiva Rosica Alessandro. Quanto riportato prima da me, su Pippo Franco, vi aggiorno che le condizioni stanno… -

COME STA: RICOVERATO DOPO MALORE I fan disono in ansia dopo che è trapelata la notizia del ricovero in ospedale del comico. A darne notizia è Fanpage , spiegando che il simbolo del ...SecondoFanpage.it,, la mascotte del Bagaglino, è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Non si conosconole condizioni di salute dell'attore. Si susseguono le voci sullo stato di salute ...Pippo Franco, avete mai visto i suoi figli Ecco cosa possiamo rivelarvi sulla famiglia del noto showman e comico!Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Pippo Franco, ricoverato all'ospedale Gemelli di Roma: la causa e gli sviluppi.