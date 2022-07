Pif travolge il pubblico e stuzzica Mastella | “Non è venuto sfacciatamente Me lo segno”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Pif, Pierfrancesco Diliberto all’anagrafe, accende i Giardini della Rocca, in un pieno di comicità, racconti, gag e una serie di battute, tipiche del personaggio, diventato famoso alle Iene ed esploso al cinema con “La mafia uccide solo d’estate”. Carriera in tv, radio. Cinema come regista e attore, scrittore di romanzi, il prossimo uscirà a breve. “E’ la prima volta che sono a Benevento – inizia il racconto – e sono un pizzico in ritardo perché volevo visitare la città e passare almeno per il corso principale. Ho visto il Palazzo del Governo, ma in questa struttura ci trovo? Ne sentivo il profumo, ma vedo che c’e’ la sedia col suo nome e non c’e’ lui? Non e’, me lo”. E via risate e applausi nella sua intervista condotta seguendo la biografia ...