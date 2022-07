Malagò: «In questo momento voglio bene a Totti più che mai» (Di martedì 12 luglio 2022) Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, parla della separazione tra Totti e Ilary Blasi: «In questo momento voglio bene a Totti più che mai» Giovanni Malagò, presidente del CONI, ha parlato della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Di seguito le sue parole all’agenzia Dire. «Se giustamente nel loro comunicato hanno detto ‘Ci fermiamo qui, per salvaguardare i figli’, non posso certo essere io ad aggiungere altro. Francesco lo conosco molto bene e più che mai gli voglio bene in questo momento». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Il presidente del Coni, Giovanni, parla della separazione trae Ilary Blasi: «Inpiù che mai» Giovanni, presidente del CONI, ha parlato della separazione tra Francescoe Ilary Blasi. Di seguito le sue parole all’agenzia Dire. «Se giustamente nel loro comunicato hanno detto ‘Ci fermiamo qui, per salvaguardare i figli’, non posso certo essere io ad aggiungere altro. Francesco lo conosco moltoe più che mai gliin». L'articolo proviene da Calcio News 24.

