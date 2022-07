Luperto torna all’Empoli. Occhi su Aramu (Di martedì 12 luglio 2022) Doppio colpo di mercato in difesa nel giro di una settimana. Dopo Koni de Winter, l’Empoli si assicura anche Sebastiano Luperto a titolo definitivo dal Napoli. Per rafforzare la mediana si pensa al trequartista Aramu del Venezia. Luperto torna all’Empoli: tutto definito? Napoli ed Empoli hanno sistemato gli ultimi dettagli per il trasferimento definitivo del difensore in Toscana dove ha giocato la stagione passata attraverso un prestito oneroso con obbligo di riscatto per i biancoazzurri nel 2023. Tra un anno, dunque, terminerà definitivamente il suo rapporto con i partenopei.con i quali non ha mai trovato continuità, a differenza di quanto accaduto nel campionato scorso ai ordini di Andreazzoli giocando 24 partite. L’Empoli vuole Aramu Il fantasista del Venezia, pur avendo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 12 luglio 2022) Doppio colpo di mercato in difesa nel giro di una settimana. Dopo Koni de Winter, l’Empoli si assicura anche Sebastianoa titolo definitivo dal Napoli. Per rafforzare la mediana si pensa al trequartistadel Venezia.: tutto definito? Napoli ed Empoli hanno sistemato gli ultimi dettagli per il trasferimento definitivo del difensore in Toscana dove ha giocato la stagione passata attraverso un prestito oneroso con obbligo di riscatto per i biancoazzurri nel 2023. Tra un anno, dunque, terminerà definitivamente il suo rapporto con i partenopei.con i quali non ha mai trovato continuità, a differenza di quanto accaduto nel campionato scorso ai ordini di Andreazzoli giocando 24 partite. L’Empoli vuoleIl fantasista del Venezia, pur avendo ...

Pubblicità

EmpoliFCFeed : Empoli Calcio Luperto torna a casa, è tutto pronto #empolifc - sportli26181512 : Calciomercato Empoli, Luperto torna in azzurro: Il difensore classe 1996 vestirà ancora la maglia dei toscani. Oper… - NapoliCalciogol : #Empoli, torna Luperto: accordo col #Napoli per un prestito con obbligo di riscatto #SebastianoLuperto… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, Luperto torna all'Empoli in prestito oneroso con obbligo di riscatto: ecco i dettagli - SportdelSud : ??? L'Empoli ha chiuso per il ritorno di Sebastiano #Luperto in Toscana: i dettagli dell'accordo. -