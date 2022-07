“Luoghi comuni” è il nuovo singolo del duo Spacca il Silenzio!

Leggi su lopinionista

(Di martedì 12 luglio 2022) “Il brano si sviluppa tutto attorno ad una linea guida, registrata tramite un aggeggio che mi fu regalato qualche tempo fa a Gavoi in Sardegna. Si tratta di una canna di bambù con un fil di ferro ed una vescica animale fungente da cassa armonica” Giovedì 7 luglio 2022 è uscito ildel duo formato dai fratelli Grella, insieme conosciuti con il nome diil. “” è uncapitolo che sembra segnare ufficialmente l’inizio dell’estate. I due fratelli si identificano come fabbricanti creativi di sonorità che nella loro ricerca sonora han trovato un filo rosso capace di legare rap, musica elettronica ed un sound in gran parte realizzato mediante strumenti recuperati e inusuali: insomma una strumentazione sui generis quella del Folk ...