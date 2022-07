L'unità nazionale non c'è più: andare avanti col governo è solo un prolungare l'agonia (Di martedì 12 luglio 2022) Il primo strappo è stato consumato ieri alla Camera con l'Aventino sul voto finale del decreto Aiuti, ed è già un passaggio ai limiti della crisi politica, ma se i Cinque Stelle faranno il bis al Senato, dove fiducia e voto finale coincidono, fare finta di nulla diventerà impossibile. L'unità nazionale è in frantumi perché il MoVimento è già con un piede e mezzo fuori dalla maggioranza: lo si è capito dai toni da tribuno usati dal capogruppo Crippa - considerato finora una colomba sgradita al cerchio magico contiano - che ha giustificato la scelta di disertare l'aula restando in maggioranza col sostegno a Draghi «già esplicitato sulla fiducia». Ma è un bizantinismo di corto respiro, perché il tempo per sciogliere i tanti nodi politici che Conte ha contestato per iscritto al premier ormai è ridotto al minimo, e pretendere risposte immediate su questioni ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) Il primo strappo è stato consumato ieri alla Camera con l'Aventino sul voto finale del decreto Aiuti, ed è già un passaggio ai limiti della crisi politica, ma se i Cinque Stelle faranno il bis al Senato, dove fiducia e voto finale coincidono, fare finta di nulla diventerà impossibile. L'è in frantumi perché il MoVimento è già con un piede e mezzo fuori dalla maggioranza: lo si è capito dai toni da tribuno usati dal capogruppo Crippa - considerato finora una colomba sgradita al cerchio magico contiano - che ha giustificato la scelta di disertare l'aula restando in maggioranza col sostegno a Draghi «già esplicitato sulla fiducia». Ma è un bizantinismo di corto respiro, perché il tempo per sciogliere i tanti nodi politici che Conte ha contestato per iscritto al premier ormai è ridotto al minimo, e pretendere risposte immediate su questioni ...

