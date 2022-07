Lucarelli dice la sua sulle smentite fatte da Blasi e Totti in merito alla rottura (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo Fabrizio Corona e Sonia Bruganelli anche Selvaggia Lucarelli ha detto la sua in merito alla separazione più discussa dell’anno, ovvero quella fra Francesco Totti e Ilary Blasi. Anche Selvaggia, proprio come Fabrizio, ha criticato la scelta di Ilary di andare a Verissimo dalla sua amica Silvia Toffanin a smentire i rumor in merito alla sua crisi col marito. Smentita che fece molto rumore perché la conduttrice se la prese con quotidiani nazionali parlando di “grossa figura di M”. Fra i citati: Il Corriere della Sera, La Repubblica e Il Messaggero. Ecco si così #Totti #ilary pic.twitter.com/65tBKXsV1b — loredelf (@LorenzoDelfine) July 11, 2022 Lucarelli su Blasi: “Se ti sposi in diretta tv, anche ... Leggi su biccy (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo Fabrizio Corona e Sonia Bruganelli anche Selvaggiaha detto la sua inseparazione più discussa dell’anno, ovvero quella fra Francescoe Ilary. Anche Selvaggia, proprio come Fabrizio, ha criticato la scelta di Ilary di andare a Verissimo dsua amica Silvia Toffanin a smentire i rumor insua crisi col marito. Smentita che fece molto rumore perché la conduttrice se la prese con quotidiani nazionali parlando di “grossa figura di M”. Fra i citati: Il Corriere della Sera, La Repubblica e Il Messaggero. Ecco si così ##ilary pic.twitter.com/65tBKXsV1b — loredelf (@LorenzoDelfine) July 11, 2022su: “Se ti sposi in diretta tv, anche ...

Pubblicità

StraNotizie : Lucarelli dice la sua sulle smentite fatte da Blasi e Totti in merito alla rottura - BITCHYFit : Lucarelli dice la sua sulle smentite fatte da Blasi e Totti in merito alla rottura - KristianGatto5 : “E chi dice che i giornali dovrebbero farsi i fatti loro, beh amici miei: se ti sposi in diretta su Sky, anche il t… - filombria : Raga lo so che forse sono l'unica ma io adoro Selvaggia Lucarelli, che cazzo vi devo dire E straconvinta che il 90%… - Amelia02995435 : @stanamysmile @stanzaselvaggia No la Lucarelli ne sa più di loro due... A Napoli si dice a guardare gli altri non t… -