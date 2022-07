LIVE World Games 2022 in DIRETTA: attesa per Sofia Raffaeli e le semifinali dell’arco ricurvo (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL PROGRAMMA COMPLETO DEI World Games DI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 19.02 LACROSSE – In corso il match tra Confederazione Irochese e Israele, valido per il girone B femminile, 1-1 il punteggio. 18:57 BOCCE – E’ in corso il secondo round di qualificazione. Gaia Gamba si sta ben comportando fino ad adesso. 18:54 RACQUETBALL – Il messicano Montoya è avanti 2-0, ad un passo dalla semifinale, contro l’americano Landa. Montoya ha dominato le prime due gare (15-7 15-8) 18:50 BEACH HANDBALL – Argentina contro Porto Rico è il match appena iniziato nel gruppo B. Primo periodo che va verso la vittoria degli argentini. 18:48 FLYING DISC – E’ in corso la partita Australia-Francia valida per il gruppo B. Nazionale transalpina in svantaggio per 3-2. 18:45 RACQUETBALL – E’ in corso la sfida ... Leggi su oasport (Di martedì 12 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA COMPLETO DEIDI OGGI E GLI ITALIANI IN GARA 19.02 LACROSSE – In corso il match tra Confederazione Irochese e Israele, valido per il girone B femminile, 1-1 il punteggio. 18:57 BOCCE – E’ in corso il secondo round di qualificazione. Gaia Gamba si sta ben comportando fino ad adesso. 18:54 RACQUETBALL – Il messicano Montoya è avanti 2-0, ad un passo dalla semifinale, contro l’americano Landa. Montoya ha dominato le prime due gare (15-7 15-8) 18:50 BEACH HANDBALL – Argentina contro Porto Rico è il match appena iniziato nel gruppo B. Primo periodo che va verso la vittoria degli argentini. 18:48 FLYING DISC – E’ in corso la partita Australia-Francia valida per il gruppo B. Nazionale transalpina in svantaggio per 3-2. 18:45 RACQUETBALL – E’ in corso la sfida ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : #9luglio gli apprendisti stregoni della #guerra fino alla vittoria sono serviti. Già fragile, #SriLanka precipita n… - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: Cecilia Chiesa 15esima Italia in finale nella coppia mista di ginnastica aerobica… - VirginRadioIT : OnAir @VIRGINRINGO con @RevolverShow per due ore di puro rock. Oggi partiamo con il primo disco trasmesso il 12 lug… - CycPaolo : Peter Gabriel - Shaking The Tree (Secret World Live HD) - zazoomblog : LIVE World Games 2022 in DIRETTA: 12 giugno l’ora di Sofia Raffaeli nella ginnastica ritmica. Azzurri outsider nell… -