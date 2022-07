L’esultanza della Aspesi per la separazione Totti-Blasi: “Finalmente una buona notizia!”. Ma che roba è? (Di martedì 12 luglio 2022) Natalia Aspesi ha ormai raggiunto la venerabile età in cui non ci si preoccupa tanto di quel che si dice e si scrive. Tutto è scusato e scusabile, dunque. Tuttavia il suo commento alla separazione di Francesco Totti e Ilary Blasi merita una segnalazione. La nota giornalista esordisce così nel suo articolo su Repubblica: “Finalmente una buona notizia! Si sono separati”. Aspesi insomma dal gossip si eleva all’ideologia. Che è sempre la stessa: progressista e antifamilista. “E’ finita la favola, viva la normalità”. Come se non potessero esistere coppie normalissime che decidono di non separarsi e restano dignitosamente felici. O, meglio, come se un lungo menage familiare fosse, addirittura, anormale. “Trovo la separazione dei due amabili ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 luglio 2022) Nataliaha ormai raggiunto la venerabile età in cui non ci si preoccupa tanto di quel che si dice e si scrive. Tutto è scusato e scusabile, dunque. Tuttavia il suo commento alladi Francescoe Ilarymerita una segnalazione. La nota giornalista esordisce così nel suo articolo su Repubblica: “unaSi sono separati”.insomma dal gossip si eleva all’ideologia. Che è sempre la stessa: progressista e antifamilista. “E’ finita la favola, viva la normalità”. Come se non potessero esistere coppie normalissime che decidono di non separarsi e restano dignitosamente felici. O, meglio, come se un lungo menage familiare fosse, addirittura, anormale. “Trovo ladei due amabili ...

