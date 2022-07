L’aggressione ai giornalisti che documentavano gli incendi a Roma | VIDEO (Di martedì 12 luglio 2022) Sabato scorso è stata l’ennesima giornata difficile per la capitale. Come accaduto già nel corso delle settimane precedenti, altri roghi sono scoppiati in diverse zone della città, arrivando anche a lambire abitazioni e stabili. L’ultimo, quello più violento, è divampato nella zona Est, lungo viale Palmiro Togliatti. E durante le riprese per documentare la vastità di quell’incendio, alcuni giornalisti accorsi sul posto sono stati insultati e aggrediti. «Andate via o vi ammazzo». Solidarietà ai giornalisti al lavoro per documentare l’enorme incendio nella periferia Est della Capitale, aggrediti e minacciati dalle persone radunate nei pressi degli autodemolitori interessati dalle fiamme. pic.twitter.com/mOZZqiBYoP — Alekos Prete (@AlekosPrete) July 10, 2022 I giornalisti aggrediti durante le riprese ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Sabato scorso è stata l’ennesima giornata difficile per la capitale. Come accaduto già nel corso delle settimane precedenti, altri roghi sono scoppiati in diverse zone della città, arrivando anche a lambire abitazioni e stabili. L’ultimo, quello più violento, è divampato nella zona Est, lungo viale Palmiro Togliatti. E durante le riprese per documentare la vastità di quell’o, alcuniaccorsi sul posto sono stati insultati e aggrediti. «Andate via o vi ammazzo». Solidarietà aial lavoro per documentare l’enormeo nella periferia Est della Capitale, aggrediti e minacciati dalle persone radunate nei pressi degli autodemolitori interessati dalle fiamme. pic.twitter.com/mOZZqiBYoP — Alekos Prete (@AlekosPrete) July 10, 2022 Iaggrediti durante le riprese ...

