La birra prodotta con acqua di fogna | La soluzione ecologista che non è solo una provocazione (Di martedì 12 luglio 2022) A Singapore sono riusciti a commercializzare una birra prodotta con l’acqua di fogna. E pare che alla gente piaccia non solo l’idea ma anche il gusto. Alla base dell’iniziativa c’è ovviamente un fine ecologista. Chi l’ha provata è rimasto soddisfatto. A quanto pare, la NEWBrew (così si chiama la bevanda) non avrebbe nulla da invidiare alle altre birre in commercio. Sì, è fatta con acqua di scarico riciclata, ma può insegnarci qualcosa di importante. Dalla fogna alla pinta: un’iniziativa interessante da Singapore (Pixabay) – www.curiosauro.itLa NEWBrew, la birra prodotta con l’acqua della fogna Che senso ha produrre una birra con l’acqua di ... Leggi su curiosauro (Di martedì 12 luglio 2022) A Singapore sono riusciti a commercializzare unacon l’di. E pare che alla gente piaccia nonl’idea ma anche il gusto. Alla base dell’iniziativa c’è ovviamente un fine. Chi l’ha provata è rimasto soddisfatto. A quanto pare, la NEWBrew (così si chiama la bevanda) non avrebbe nulla da invidiare alle altre birre in commercio. Sì, è fatta condi scarico riciclata, ma può insegnarci qualcosa di importante. Dallaalla pinta: un’iniziativa interessante da Singapore (Pixabay) – www.curiosauro.itLa NEWBrew, lacon l’dellaChe senso ha produrre unacon l’di ...

