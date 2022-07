Juventus, Pogba: “Tornare qui una scelta di cuore. Allegri la persona giusta per me” (Di martedì 12 luglio 2022) “Sono molto contento di Tornare qua, mi sento a casa. E’ più che un sogno per me, Tornare qua mi rende molto contento. Non sento la pressione. Ho avuto anni bellissimi alla Juventus, ora sono tornato. Sono fiducioso con me stesso di poter fare bene in questa seconda avventura. Quando ho scelto la Juve era il momento in cui il mio cuore mi ha detto che la Juve era la destinazione. E così ho seguito questa strada. C’erano anche altre squadre su di me, ma ho preso questa decisione”. Lo ha detto Paul Pogba nella conferenza stampa di presentazione per il suo ritorno alla Juventus: “Qua ho sentito l’amore di tutti. L’anno scorso è stato diverso, né io né la Juventus abbiamo vinto quindi abbiamo obiettivi simili. Questo sarà un anno importante per entrambi, dobbiamo fare ... Leggi su sportface (Di martedì 12 luglio 2022) “Sono molto contento diqua, mi sento a casa. E’ più che un sogno per me,qua mi rende molto contento. Non sento la pressione. Ho avuto anni bellissimi alla, ora sono tornato. Sono fiducioso con me stesso di poter fare bene in questa seconda avventura. Quando ho scelto la Juve era il momento in cui il miomi ha detto che la Juve era la destinazione. E così ho seguito questa strada. C’erano anche altre squadre su di me, ma ho preso questa decisione”. Lo ha detto Paulnella conferenza stampa di presentazione per il suo ritorno alla: “Qua ho sentito l’amore di tutti. L’anno scorso è stato diverso, né io né laabbiamo vinto quindi abbiamo obiettivi simili. Questo sarà un anno importante per entrambi, dobbiamo fare ...

