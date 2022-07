Juve, passi in avanti per Zaniolo: accordo vicino col giocatore, cifre e dettagli | Primapagina (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 23:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Vendere de Ligt per fare all in su Zaniolo. È questa l’idea della Juventus, che in attesa di fare cassa con l’olandese ha fatto passi avanti per trovare l’accordo con l’entourage del giocatore della Roma. L’intesa tra le parti è vicina: si sta lavorando sulla base di un contratto da 4 milioni a stagione più bonus, alcuni facilmente raggiungibili e altri legati agli obiettivi della squadra di Allegri. LA RICHIESTA – La Juventus si è inserita con insistenza tra la Roma e Zaniolo, che vorrebbe un rinnovo con aumento dell’ingaggio – l’attuale scadenza è fissata per giugno 2024 – ma al momento è tutto in stand by. Il ... Leggi su justcalcio (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 23:30:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Vendere de Ligt per fare all in su. È questa l’idea dellantus, che in attesa di fare cassa con l’olandese ha fattoper trovare l’con l’entourage deldella Roma. L’intesa tra le parti è vicina: si sta lavorando sulla base di un contratto da 4 milioni a stagione più bonus, alcuni facilmente raggiungibili e altri legati agli obiettivi della squadra di Allegri. LA RICHIESTA – Lantus si è inserita con insistenza tra la Roma e, che vorrebbe un rinnovo con aumento dell’ingaggio – l’attuale scadenza è fissata per giugno 2024 – ma al momento è tutto in stand by. Il ...

