Jova Beach Party, la moglie di Jovanotti senza pass bloccata da un buttafuori (Di martedì 12 luglio 2022) Piccolo inconveniente durante la data di Marina di Ravenna. Francesca Valiani ha immortalato il momento sui ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 luglio 2022) Piccolo inconveniente durante la data di Marina di Ravenna. Francesca Valiani ha immortalato il momento sui ...

Pubblicità

lorenzojova : JOVA BEACH PARTY è una follia bellissima con il pubblico più incredibile al mondo, è stata una giornata indimentic… - VanityFairIt : Al via il 2 luglio a Lignano Sabbiadoro la seconda edizione del Jova Beach Party, il mastodontico concerto-evento d… - RadioItalia : il Jova Beach Party 2022 è iniziato alla grande! Il veliero è salpato e noi siamo felici di essere a bordo!?? ?? Il… - monicafiorio64 : @Diana55619557 Pero' non andiamo tutti compatti in piazza. Si va al jova beach party. Con tutto il rispetto per Jovanotti - TgrRai : RT @TgrRaiVdA: La viabilità per il Jova Beach Party -