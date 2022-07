Incendi Roma | Gualtieri sente puzza di una regia criminale

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 12 luglio 2022) Anche i telefoni delle sale operative della Capitale bruciano. Nelle ultime settimane a, a causa degli, sono triplicate le chiamate per richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco. Da una media di 8mila telefonate si è arrivati a 17mila, con una punta di ben 28mila; e lo scorso 9 luglio, con il devastanteo divampato tra via Palmiro Togliatti e via Casilina, in zona Centocelle, il Nue 112 ha ricevuto quasi 20mila chiamate. Agià quattro i maxidivampati in pochi giorni La Capitale sta letteralmente andando a fuoco. In meno di un mese sono stati quattro i grandiche hanno affumicato il cielo della città. Dopo il Tmb di Malagrotta andato a fuoco a metà giugno, il 27 del mese, su via Aurelia, nei pressi del campo nomadi La Monachina, è scoppiato ...