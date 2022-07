Il Giornale: i giornalisti stanno troppo zitti di fronte all’informazione di plastica elargita dai club (Di martedì 12 luglio 2022) “C’era una volta l’epoca in cui i giornalisti riuscivano a parlare, intervistare, confrontarsi facilmente con calciatori e dirigenti del pallone”. Lo scrive Riccardo Signori su Il Giornale. Oggi non è più così. La colpa non è solo dei social, ma dell’atteggiamento dei club verso i cronisti e anche degli stessi cronisti. “Oggi tutto questo non c’è più. Direte: colpa dei social. Ma non solo. I club, specie in serie A, trattano i cronisti con fastidio (anche prima ma con più classe), evitano appena possibile le conferenze, centellinano interviste, salvo non siano quelle a pagamento pretese dalle televisioni. Alla stampa vien presentato un mondo di plastica: chiacchiere a solo uso e consumo dei media societari, presenze contingentate, domande limitate. Si aprono i ritiri e si richiudono le porte. Troppi divieti. E i ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 luglio 2022) “C’era una volta l’epoca in cui iriuscivano a parlare, intervistare, confrontarsi facilmente con calciatori e dirigenti del pallone”. Lo scrive Riccardo Signori su Il. Oggi non è più così. La colpa non è solo dei social, ma dell’atteggiamento dei club verso i cronisti e anche degli stessi cronisti. “Oggi tutto questo non c’è più. Direte: colpa dei social. Ma non solo. I club, specie in serie A, trattano i cronisti con fastidio (anche prima ma con più classe), evitano appena possibile le conferenze, centellinano interviste, salvo non siano quelle a pagamento pretese dalle televisioni. Alla stampa vien presentato un mondo di: chiacchiere a solo uso e consumo dei media societari, presenze contingentate, domande limitate. Si aprono i ritiri e si richiudono le porte. Troppi divieti. E i ...

