Guardiola, paura per una 'rapina': ma il fan voleva solo un selfie MANCHESTER (Inghilterra) - Era convinto di essere vicino a una possibile rapina, in realtà si è solo dovuto concedere un selfie con un fan. Il protagonista di questo equivoco è Pep Guardiola , ripreso mentre andava in bici di notte per Manchester da un tifoso un po' troppo esuberante, che a bordo di un'altra bici ha iniziato a seguire il manager 51enne dei Citizens, urlandogli ...