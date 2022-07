Granada / Trasferimenti: Maximiano è già in Italia per la Lazio (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 13:38:25 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: L’accordo è siglato da pochi giorni e Luis Maximiano sta per diventare un nuovo giocatore della Lazio per 10 milioni di euro più un altro mezzo milione di obiettivi. Con l’operazione chiusa, il portiere portoghese del Granada si è recato in Italia per unirsi alla sua nuova squadra. Dopo lo sbarco a Roma, Maximiano dovrebbe oggi superare la visita medica e apporre la sua firma sul contratto che lo lega alla Lazio fino al 2026. Se tutto andrà secondo i piani, nelle prossime ore l’operazione sarà ufficializzata, confermando la partenza di uno dei suoi pezzi più apprezzati dal Granada. Maximiano saluta il Granada dopo una sola stagione, un ... Leggi su justcalcio (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 13:38:25 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a proposito del nostro calcio: L’accordo è siglato da pochi giorni e Luissta per diventare un nuovo giocatore dellaper 10 milioni di euro più un altro mezzo milione di obiettivi. Con l’operazione chiusa, il portiere portoghese delsi è recato inper unirsi alla sua nuova squadra. Dopo lo sbarco a Roma,dovrebbe oggi superare la visita medica e apporre la sua firma sul contratto che lo lega allafino al 2026. Se tutto andrà secondo i piani, nelle prossime ore l’operazione sarà ufficializzata, confermando la partenza di uno dei suoi pezzi più apprezzati dalsaluta ildopo una sola stagione, un ...

