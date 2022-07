Fiorentina | Italiano | “Jovic giocatore di altissimo livello Abbiamo inserito elementi validi”

Leggi su sportface

(Di martedì 12 luglio 2022) Il tecnico della, Vincenzo, al termina dell’amichevole vinta 7-0 contro il Real Vicenza, ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi: “è un calciatore di, che secondo me va riattivato, nel senso che è da un po’ di tempo che non è coinvolto a pieno regime. Quindi, va tirato fuori il fuoco che ha dentro: è undi qualità. Dal momento in cui verrà messo nelle condizioni di essere un calciatore a tutti gli effetti, parlo fisicamente, per le qualità che ha fatto vedere in passato e che ha fatto vedere anche in questi primi allenamenti, penso che ci darà tanto.sostituito gente che andava via con ragazzi soprattutto di grandi qualità morali, gente abituata a lavorare e che ha grande cultura del lavoro. ...