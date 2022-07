Ezio Greggio e la previsione | “Zaniolo giocherà per la Juventus”

(Di martedì 12 luglio 2022)si lancia in una nuova. Lo scorso dicembre, ospite della trasmissione ‘Tiki Taka‘, il comico e conduttore di fede bianconera aveva anticipato l’ingaggio di Dusan Vlahovic da parte della. Notizia che poche settimane dopo si è rivelata vera: il serbo ha lasciato la Fiorentina per trasferirsi a Torino. Il conduttore di Striscia la Notizia ora ci riprova e su Twitter scrive: “Juventini, una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie.in questo campionatoper la Juve… (fonte certa)“.ci avrà preso anche questa volta? Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: “in questo campionatoper la Juve”… ( fonte certa ) — ...

Pubblicità

Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Greggio dopo #Vlahovic cerca il bis: ' #Zaniolo giocherà nella #Juve ' #calciomercato - Gazzetta_it : #Greggio dopo #Vlahovic cerca il bis: ' #Zaniolo giocherà nella #Juve ' #calciomercato - lacittanews : TORINO - Dopo Di Maria e Pogba, il mercato della Juve deve ancora essere completato. Nel mirino dei bianconeri c'è… - forzaroma : Roma, Ezio Greggio è sicuro: “#Zaniolo giocherà con la Juve” @calciomercatoroma - ArturoDb72 : RT @sportface2016: Ezio #Greggio si lancia in una nuova previsione: 'Una notizia veloce da leccarsi le orecchie, #Zaniolo giocherà per la #… -

A scatenare i tifosi ci ha pensato allora un bianconero di eccellenza,, che si Twitter a scritto: "Juventiniiiiii una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: "Zaniolo in questo ..., noto tifoso della Juve, ha scritto su Twitter: 'Juventiniiiiii una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: 'Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve' (fonte certa)'. ...Arriva da Twitter la notizia sul futuro del talento giallorosso: a darla è lo showman, tifosissimo bianconero ROMA - "Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: “Zaniolo in que ...A scatenare i tifosi ci ha pensato allora un bianconero di eccellenza, Ezio Greggio, che si Twitter a scritto: "Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: “Zaniolo in questo ...