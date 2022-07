Draghi: se M5s non dà a fiducia al governo? Decide Mattarella (Di martedì 12 luglio 2022) In caso di mancata fiducia del M5s se il governo andrà alle Camere "bisogna chiederlo a Mattarella". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, in conferenza stampa. 12 luglio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 luglio 2022) In caso di mancatadel M5s se ilandrà alle Camere "bisogna chiederlo a". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario, in conferenza stampa. 12 luglio 2022

ivanscalfarotto : Cadesse il Governo, per il mondo saremmo il Paese che si è privato della guida autorevole di Draghi per un termoval… - fattoquotidiano : M5s, Ricciardi: “Ogni volta che poniamo un problema politico, Draghi prende e va al Quirinale. Con la Lega non lo f… - AndreaMarcucci : La scelta politica del #M5S è grave. Indebolire o mettere a rischio il governo in queste settimane è da scellerati.… - italiavivage : RT @raffaellapaita: 'Il #M5S sta facendo uno show indecente sulla pelle degli italiani. Inflazione, crisi energetica, carestia, siccità, im… - Feraiol75 : @AlfioKrancic @IlCastiga In quest'ordine Mattarella M5S PD - Draghi Lega -