Covid e immunità gregge, è possibile? Cosa dicono Bassetti, Gismondo, Pregliasco (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ possibile raggiungere l’immunità di gregge con il Covid? Mentre i contagi aumentano così come il tasso di positività, con il virus che continua a mutare, gli esperti – da Bassetti a Gismondo, Pregliasco e Ricciardi – rispondono alla domanda se sia possibile o meno raggiungere questo obiettivo. Bassetti “L’immunità di gregge non si raggiungerà mai perché il virus” di Covid “continua a mutare. Noi l’abbiamo imparata a conoscere con un virus che era sempre lo stesso e con un vaccino che era in grado di ridurre significativamente i contagi e la malattia grave, per esempio quello del morbillo. Però non possiamo usare per Sars-CoV-2 l’espressione ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – E’raggiungere l’dicon il? Mentre i contagi aumentano così come il tasso di positività, con il virus che continua a mutare, gli esperti – dae Ricciardi – rispondono alla domanda se siao meno raggiungere questo obiettivo.“L’dinon si raggiungerà mai perché il virus” di“continua a mutare. Noi l’abbiamo imparata a conoscere con un virus che era sempre lo stesso e con un vaccino che era in grado di ridurre significativamente i contagi e la malattia grave, per esempio quello del morbillo. Però non possiamo usare per Sars-CoV-2 l’espressione ...

