Castillejo a Valencia | “Felice di essere qui Gattuso è un vincente”

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: #Castillejo al Valencia. Lo spagnolo ha già salutato i compagni: partirà in gior… - AntoVitiello : #Castillejo sbarca a Valencia: 'Sono molto contento di essere qui. Già a gennaio sono stato a un passo e ho fatto t… - DiMarzio : .@acmilan | #Castillejo in partenza da Linate verso #Valencia - MaSte92_ : RT @AntoVitiello: #Castillejo sbarca a Valencia: 'Sono molto contento di essere qui. Già a gennaio sono stato a un passo e ho fatto tutto q… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Castillejo a @superdeporte_es: 'Felice di essere qui. #Gattuso è un vincente' - #Calciomercato @acmilan #ACMilan #Milan… -

Calciomercato Milan News/al, intesa col Lille per Renato Sanches Calciomercato Milan news, Douglas Luiz scalza Renato Sanches La trequarti non è però la sola zona in cui il Milan ...Ad oggi la proposta delnon è più valida, avendo preso. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Pedullà: "Mertens ha rifiutato 2,5 milioni, difficile che ADL rilanci" ...Dopo il passaggio del calciatore dal Milan al Valencia, appare obiettivamente difficile immaginare un trasferimento di Matteo Politano al club spagnolo. Samu Castillejo ha lasciato il Milan e non vede ...Se dovesse approdare allo Spezia, consentirebbe ai rossoneri di risparmiare circa 7,5 milioni di euro di ammortamenti, a cui va aggiunto il suo stipendio che il Diavolo risparmierebbe Samu Castillejo: ...