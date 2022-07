Campionati italiani 2ª cat | aperte le iscrizioni

(Di martedì 12 luglio 2022) Via alleper idi 2ª categoria: uomini in campo al Tennis Cagliari, donne al Circolo Tennis Rovereto. La 3ª categoria, sia maschile che femminile, di scena sui campi dello Sporting Club Tennis Quartu di Cagliari

_Carabinieri_ : Piombino (LI), Campionati Italiani Assoluti , specialità 25 km acque libere: complimenti all'atleta del Centro Spor… - UbertoGandolfi : RT @vco24news: Quisquash 2000 Novara sul podio nazionale della pesistica femminile e dei Campionati Italiani Junior - vco24news : Quisquash 2000 Novara sul podio nazionale della pesistica femminile e dei Campionati Italiani Junior… - positanonews : Grande soddisfazione per i ragazzi della Penisola Sorrentina ai Campionati Italiani Giovanili di Scacchi tra le… - Stelle_Sport : La Doria Nuoto Loano ai Campionati Italiani di Luglio di Acque Liber e di Sincronizzato -

Il 2 - 3 luglio presso la A. S. N. P di Porto San Giorgio si sono svolte le seconde e ultime selezioni zonali (regionali) per iche si terranno a fine agosto/inizio settembre a Salerno. I ragazzi del team Sailing Park (Club Nautico Senigallia e Circolo Velico Torrette) si sono particolarmente distinti ...Anche gli atleti più giovani regalano soddisfazioni alla pesistica valdostana: Aurora Pititto ha conquistato la medaglia d'argento aiJuniores di Pesistica Olimpica 2022, le cui finali si sono svolte il 9 e 10 luglio scorsi al Centro Sportivo Olimpico dell'Esercito alla Cecchignola di Roma. La pesista affiliata ... Artistica Grosseto sugli scudi ai Campionati Italiani FGI, tutti i nomi dei vincitori Lo ha detto il sottosegretario allo sport Valentina Vezzali in un'intervista a 'La Repubblica' parlando del momento economicamente delicato del calcio italiano. In merito agli stadi di serie A ...Aggiornamenti su tutte le società sportive italiane e i presidenti: Andrea Agnelli, Steven Zhang, Aurelio De Laurentis, Antonio Percassi, Rocco Commisso, Dan Friedkin e Paolo Scaroni. Notizie di ...