Benevento | avanti su Pierozzi | Elia richiesto in B

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Edoardopotrebbe essere il prossimo colpo in entrata del. Rientrato alla Fiorentina dopo la parentesi all’Alessandria, il classe 2001 sarebbe a un passo dalla Strega. Confermati, dunque, i contatti avuti nei giorni scorsi. Il direttore sportivo Pasquale Foggia avrebbe accelerato nelle ultime ore per assicurarsi il terzino destro della compagine viola. L’arrivo diescluderebbe di fatto un ritorno delsu Salvatore. Rientrato all’Atalanta, l’ex Juve Stabia è destinato a lasciare Bergamo in questa sessione di mercato. Il futuro dipotrebbe comunque essere in serie B, sulle tracce del 23enne di Prato ci sarebbe l’ambizioso Palermo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.