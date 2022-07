Batteria dell’IPhone, come capire quando è il momento di cambiarla? Occhio ai sintomi (Di martedì 12 luglio 2022) La tua Batteria dell’IPhone non è più come prima? Con queste semplici mosse puoi capire quando è arrivato finalmente il momento di cambiarla per sempre. Cambiare l Batteria dell’IPhone a volte può essere l’unico modo per far resistere il telefono più a lungo. Vediamo come capire quando è arrivato il momento della sua ora. L’iphone L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 12 luglio 2022) La tuanon è piùprima? Con queste semplici mosse puoiè arrivato finalmente ildiper sempre. Cambiare la volte può essere l’unico modo per far resistere il telefono più a lungo. Vediamoè arrivato ildella sua ora. L’iphone L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

katsulandia : ma quindi a voi il layout dell'iphone consuma tanta batteria o? - snoopylele : questo non è nemmeno il massimo dello zoom dell'iphone URLO spero la batteria di roger si veda bene cosí la me del… - aleerassu : la batteria dell’iPhone dura di più al 1% di quanto duri per il restante 99% - mipiacelazzuro : ma non è normale che la batteria dell’iphone mi sia scesa nell’arco di due settimane da 100 a 97 - steccio : @TCommodity Ma lei lo sa che il litio si trova anche nelle batterie dell’iPhone da cui sta twittando? Tutti hanno u… -