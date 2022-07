Atalanta, Palomino: «Mi aspetto una stagione difficile» (Di martedì 12 luglio 2022) Le parole di Palomino dal rititiro dell’Atalanta: «Mi aspetto una stagione difficile, l’obiettivo è tornare in Europa League o in Champions» Jose Palomino ha parlato dal ritiro dell’Atalanta in vista della prossima stagione. Di seguito le sue parole. «Che campionato mi aspetto? Mi aspetto una stagione difficile, l’obiettivo è tornare in Europa League o in Champions. Quella dello scorso anno è stata una delle mie migliori stagioni, ma devo lavorare e fare una buona preparazione per fare bene». «Ancora è la prima settimana di ritiro, vedremo più avanti, non so se arriverà qualcuno o altri andranno via, dobbiamo continuare a lavorare. Ederson? Lo vedo bene, deve ancora entrare ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022) Le parole didal rititiro dell’: «Miuna, l’obiettivo è tornare in Europa League o in Champions» Joseha parlato dal ritiro dell’in vista della prossima. Di seguito le sue parole. «Che campionato mi? Miuna, l’obiettivo è tornare in Europa League o in Champions. Quella dello scorso anno è stata una delle mie migliori stagioni, ma devo lavorare e fare una buona preparazione per fare bene». «Ancora è la prima settimana di ritiro, vedremo più avanti, non so se arriverà qualcuno o altri andranno via, dobbiamo continuare a lavorare. Ederson? Lo vedo bene, deve ancora entrare ...

Pubblicità

junews24com : Palomino sfida Di Maria: «Lavoreremo tutti insieme per fermarlo» - - CORNERNEWS24 : #Calcio - Atalanta, Palomino: 'Sono contento per l'arrivo di Di Maria' 'Suo arrivo segnale importante per la A. Rivoglio l'Europa' - ParliamoDiNews : Atalanta, Palomino: `Con Di Maria sarà dura! Ho rinnovato ma...` | Mercato | - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: ATALANTA - Palomino: 'Sono contento dell'arrivo di Di Maria' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Palomino: 'Sono contento dell'arrivo di Di Maria' -